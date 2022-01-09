ريال مدريد يسحق فالنسيا برباعية

المصدر: رويترز

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أحرز كل من كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور هدفين ليفوز ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم 4-1 بملعبه على فالنسيا السبت ويعود سريعا إلى طريق الانتصارات بعد خسارة محبطة أمام خيتافي الأسبوع الماضي.

وافتتح بنزيمة التسجيل قبل الاستراحة من ركلة جزاء، محرزا هدفه 300 مع ريال مدريد في جميع المسابقات. والمهاجم الفرنسي هو رابع لاعب يصل إلى هذا الإنجاز في تاريخ النادي بعد ألفريدو دي ستيفانو (308) وراؤول (323) وكريستيانو رونالدو (450).

وعاد فينيسيوس اللاعب المفضل عند جماهير ريال مدريد بقوة بعد غيابه عن آخر مباراتين لريال مدريد بسبب كوفيد-19، وسجل هدفين في بداية الشوط الثاني.

وأحرز جونسالو جيديش هدف فالنسيا الوحيد في الدقيقة 76 بضربة رأس بعدما أنقذ الحارس تيبو كورتوا محاولته من علامة الجزاء.

واختتم بنزيمة الرباعية قبل دقيقتين على النهاية بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء.

وعزز ريال مدريد موقعه في الصدارة ورفع رصيده إلى 49 نقطة من 21 مباراة، بفارق ثماني نقاط عن إشبيلية الذي تتبقى له مباراتان إضافيتان ويستضيف خيتافي الأحد.

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