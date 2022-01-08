نابولي يعلن إصابة نجمه بكورونا

المصدر: رويترز

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أعلن نادي نابولي إصابة مدافعه كاليدو كوليبالي بفيروس كورونا، أثناء وجوده مع منتخب السنغال في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وتبدأ السنغال مشوارها في المجموعة الثانية أمام زيمبابوي يوم الاثنين.

وقال نابولي في بيان: "جاءت نتيجة اختبار كاليدو كوليبالي إيجابية بكوفيد-19 خلال الوجود مع السنغال. نال المدافع التطعيم ولا يعاني من أي أعراض ولقد خضع للعزل الذاتي وفقاً للبروتوكول".

وكان من المقرر أن تغادر بعثة السنغال دكار يوم الأربعاء، لكن الرحلة تأجلت بعد وجود حالات إيجابية بفيروس كورونا بين بابي ماتار سار ونامباليس مندي ومامي بابا تيام.

وأعلن فيكتور سيه سيسي الأمين العام للاتحاد السنغالي، في وقت لاحق، وجود ست حالات إيجابية أخرى بين العاملين في الجهاز الفني.

وتأكدت إصابة بيير-إمريك أوباميانج قائد الجابون، وزميله ماريو ليمينا بفيروس كورونا، خلال الخضوع لاختبار كوفيد-19 عند الوصول إلى ياوندي، لتحوم شكوك حول مشاركتهما في البطولة القارية.

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