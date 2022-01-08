السيتي يهزم سويندون برباعية ويبلغ الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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بلغ مانشستر سيتي الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه على سويندون تاون 4 / 1، أمس الجمعة، ضمن منافسات الدور الثالث من المسابقة.

وتقدم سيتي عن طريق برناردو سيلفا في الدقيقة 14، قبل أن يضيف زميله البرازيلي جابرييل خيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 59 سجل إلكاي جوندوجان الهدف الثالث، لكن هاري ماككريدي سجل الهدف الأول لسويندون في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 82 أكمل كول بالمر رباعية مانشستر سيتي.

وشهدت المباراة إهدار جابرييل خيسوس لضربة جزاء في الدقيقة 62.

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