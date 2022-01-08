لاعب ميت يسجل هدفاً من نعشه!.. فيديو

المصدر: رويترز

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‬احتفى عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم بلاعب ميت من تشيلي رتب له زملاؤه لتسجيل هدف من نعشه قبل تشييع جنازته تكريما لموهبته الكبيرة في هز الشباك.

وتوفي خايمي اسكاندار في الأيام الأخيرة للعام 2021، لكن أصدقائه في فريق أباريسيون دي بايين التشيلي أرادوا الاحتفاء بحياة المهاجم الهداف.

ووضعوا نعشه في منطقة الجزاء وسدد زميله الكرة في النعش لترتد في المرمى وسط هتافات العشرات من الجماهير المتحمسة بهذا الهدف الأخير في حياة اللاعب الراحل.

وأطلق البعض الألعاب النارية بينما عانق آخرون النعش المغطى بألوان الفريق.

ورغم عدم شهرة هذا اللاعب انتشر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في الثالث من يناير في منطقة على مشارف سانتياغو على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع عديدة في أمريكا الجنوبية.

وقال فيليبي أوريانا الذي صور هذا المقطع "هذا الرجل وراء وحدتنا". "هذا هو الإرث الذي تركه هذا الرجل.. لم نكن نعتقد أن (الفيديو) سينتشر بهذا الشكل في جميع أنحاء العالم لأنه كان رجلا عاديا".

وقال نادي أباريسيون على فيسبوك "إنه هدف مختلف تماما. تم الاحتفال به بالدموع" مضيفا أن المهاجم "احتفل من السماء بكل روحه".

وتابع "إرثك سيبقى للأبد".

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