البرازيلي كوتينيو ينضم إلى أستون فيلا من برشلونة

المصدر: رويترز

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قال نادي أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إنه تعاقد وعلى سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع لاعب الوسط البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني.

وأكد فيلا أن عقد الإعارة يتضمن إمكانية استمرار كوتينيو في صفوفه بتحويل الإعارة إلى تعاقد دائم.

وسبق لكوتينيو (29 عاما) اللعب طوال ستة مواسم في الدوري الإنجليزي الممتاز في صفوف ليفربول وفي أستون فيلا سينضم إلى زميله السابق في ليفربول ستيفن جيرارد مدرب فيلا الحالي.

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