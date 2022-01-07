تعادل مخيّب للآمال ليوفنتوس مع نابولي بالدوري الإيطالي

المصدر: رويترز

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منح المهاجم الإيطالي فيدريكو كييزا فريقه يوفنتوس تعادلا مخيبا للآمال 1-1 مع ضيفه نابولي في دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم أمس الخميس، ليظل فريق المدرب ماسيمليانو أليجري في المركز الخامس.

وأهدر الأمريكي ويستون مكيني لاعب وسط يوفنتوس فرصة سهلة بضربة رأس في بداية المباراة قبل أن يتقدم نابولي عبر دريس ميرتنز في الدقيقة 23.

وسنحت عدة فرص للفريق الزائر لمضاعفة النتيجة قبل الاستراحة لكنه فشل في تجاوز فويتشيخ شتينسني حارس يوفنتوس.

وعاد يوفنتوس في الشوط الثاني كما لو كان فريقا مختلفا، ليدرك التعادل عبر كييزا في الدقيقة 54.

وضغط يوفنتوس بشدة من أجل تسجيل هدف الفوز لكنه لم ينجح في صنع فرص خطيرة، ليكتفي بالتعادل ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة من 20 مباراة، متأخرا بخمس نقط عن نابولي صاحب المركز الثالث و11 نقطة عن إنتر ميلان المتصدر الذي له مباراة مؤجلة.

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