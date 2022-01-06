الريال يثأر من ديبورتيفو ألكويانو بثلاثية في كأس ملك إسبانيا

المصدر: د ب أ

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أفلت ريال مدريد من فخ مضيفه ديبورتيفو ألكويانو، وصعد لدور الـ 16 لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 3 / 1، مساء أمس الأربعاء، في دور الـ 32 للمسابقة.

بادر الريال بالتسجيل عن طريق إيدير ميليتاو في الدقيقة 39، وبدلا من أن يعزز الفريق الملكي تقدمه، تلقت شباكه هدف التعادل عن طريق دانييل فيجا في الدقيقة 66.

وسرعان ما استعاد الريال اتزانه من جديد في الوقت المناسب، بعدما أضاف هدفين آخرين عن طريق ماركو أسينسيو وإيسكو في الدقيقتين 77 و79 على الترتيب، ليظفر ببطاقة الترشح لدور الـ 16 في البطولة التي يحلم باستعادة لقبها الغائب عنه منذ موسم 2013 / 2014.

بهذا الفوز، ثأر الريال، متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني حاليا، من خسارته من منافسه المتواضع 1 / 2 بعد التمديد بالدور ذاته في نسخة العام الماضي بكأس الملك، والتي تسببت في خروجه مبكرا من البطولة في مفاجأة من العيار الثقيل.

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