برشلونة بصعوبة إلى دور الـ 16 بكأس ملك إسبانيا على حساب ليناريس

المصدر: د ب أ

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اقتنص برشلونة بطاقة العبور إلى دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه ليناريس ديبورتيفو (درجة ثالثة)، أمس الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وتقدم ليناريس عن طريق هوجو دياز في الدقيقة 19، قبل أن يدرك برشلونة التعادل عن طريق عثمان ديمبلي في الدقيقة 63.

وفي الدقيقة 69 سجل فيران جوتغلا الهدف الثاني للفريق الكاتالوني.

ويأتي فوز برشلونة بعد ثلاثة أيام من تحقيقه الفوز بصعوبة على مايوركا 1 / صفر، يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات المرحلة 19 من الدوري الإسباني.

وقدم الفريق الكاتالوني سببا للفرحة لجماهيره التي تعرضت للعديد من خيبات الأمل طوال الموسم الجاري، والتي بدأت برحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في أعقاب أزمة مالية منعت "البلوجرانا" من تجديد عقده، مرورا بتقديم الفريق لنتائج مخيبة تحت قيادة مديره الفني السابق الهولندي رونالد كومان، الذي تمت إقالته وتعيين تشافي هيرنانديز، اللاعب السابق للفريق، خلفا له.

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