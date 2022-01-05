بسبب كورونا.. ليفربول يطلب تأجيل مباراته مع أرسنال في نصف نهائي الكأس

المصدر: د ب أ

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قدم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم بطلب لتأجيل مباراته أمام أرسنال في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية غدا الخميس.

وأعلن النادي أمس الثلاثاء أن السبب في ذلك هو ظهور حالات اشتباه جديدة لعدوى فيروس كورونا.

وتم إلغاء تدريب الفريق الإنجليزي أمس بعد ظهور حالات إيجابية جديدة بين اللاعبين والعاملين.

تجدر الإشارة إلى تغيب لاعبين أساسيين عن لقاء تشيلسي في الدوري الأحد الماضي بسبب حالات الاشتباه في إصابتهم بكورونا وهؤلاء اللاعبون هم روبرتو فيرمينو وجويل ماتيب والحارس اليسون، بالإضافة إلى المدير الفني يورغن كلوب.

وأعلن ليفربول أن هناك عوامل أخرى دفعته للتقدم بهذا الطلب، مثل الإصابات واستدعاء للاعبين مثل ساديو ماني ومحمد صلاح ونابي كيتا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وقال إن مثل هذه العوامل يمكن أن تؤثر على جاهزية اللاعبين للمباراة في استاد الإمارات.

وأضاف النادي:" نظرا لأنه لا يوجد أمل في تحسن الموقف الراهن قبل مباراة الخميس مع احتمال تفاقمه، فإن النادي يعتبر أن من الحكمة والمنطقي التقدم بطلب لتأجيل المباراة".

من جانبها، أعلنت الرابطة الإنجليزية لكرة القدم أنها "ستصدر قرارا بأسرع ما يمكن بمجرد مراجعة كل الظروف بشكل كامل".

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