توريس وبيدري أحدث المصابين بكورونا في برشلونة

المصدر: رويترز

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أعلن برشلونة أمس الاثنين عن إصابة فيران توريس وبيدري بكوفيد-19 في أحدث الحالات الإيجابية بالنادي الإسباني الذي تفشت به العدوى.

وقال برشلونة عبر موقعه على الانترنت "لاعبا الفريق الأول بيدري وفيران توريس ظهرت نتيجة فحصهما إيجابية بكوفيد-19 واللاعبان بحالة جيدة وانعزلا بالمنزل وأبلغ النادي السلطات المعنية بالحالات".

وفاز الفريق الكتالوني 1-صفر على مايوركا في الدوري أول أمس الأحد في غياب 14 لاعبا، ثمانية منهم بسبب كوفيد-19، وهم سرجينيو ديست وفيليبي كوتينيو وعبد الصمد الزلزولي وجوردي ألبا وأليكس بالدي وعثمان ديمبلي وجابي وداني ألفيس.

كما أصيب صمويل أومتيتي وكليمو لينجليه بالفيروس خلال الأسبوع لكن فحوصهما الأخيرة تحولت إلى سلبية صباح أول أمس الأحد.

وأكد الدوري الإسباني تسجيل 90 حالة إيجابية على الأقل بين اللاعبين وأعضاء الأطقم في الأسبوع الماضي بينما سجلت إسبانيا 372 ألف إصابة جديدة بالفيروس منذ الخميس.

وسيلعب برشلونة ضد ليناريس المنتمي للدرجة الثالثة في دور 32 بكأس ملك إسبانيا غدا الأربعاء ويعود لمنافسات الدوري أمام غرناطة يوم السبت.

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