انخفاض الإصابات بكورونا في الدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز

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قال الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين إنه سجل 94 حالة إيجابية بكوفيد-19 بين اللاعبين وأعضاء أطقم الأندية الأسبوع الماضي ليشهد انخفاضا في الإصابات لأول مرة خلال ثمانية أسابيع.

وذكرت رابطة الدوري في بيان "يمكننا اليوم التأكيد أنه بين يومي 27 ديسمبر 2021 والثاني من يناير 2022 أجري 14250 فحصا للاعبين وأعضاء أطقم الأندية ومن بينها ظهرت 94 حالة إيجابية جديدة (بنسبة 0.65 في المئة)".

وتأجلت 18 مباراة بالدوري الممتاز الشهر الماضي لعجز فرق عن إكمال تشكيلاتها بسبب الحالات الإيجابية والإصابات.

وارتفع العدد بشكل مستمر في الأسابيع الأخيرة وسُجلت 90 حالة إيجابية بين 13-19 ديسمبر قبل الوصول لرقم قياسي بتسجيل 103 حالات إيجابية بين 20-26 بنفس الشهر.

وغاب مدرب ليفربول يورغن كلوب بجانب أليسون بيكر وروبرتو فيرمينو وجويل ماتيب عن التعادل 2-2 مع تشيلسي أمس الأحد بسبب كوفيد-19.

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