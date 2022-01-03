لأول مره منذ أكثر من 40 عاماً وليفرهامتون يهزم مانشستر يونايتد

المصدر: د ب أ

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حقق وولفرهامبتون فوزاً غالياً خارج ملعبه على مضيفه مانشستر يونايتد 1 / صفر للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاماً، اليوم "الاثنين"، ضمن منافسات المرحلة 21 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز السابع.

وسجل البرتغالي جواو موتينيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.

وتعد الهزيمة الأولى لمانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه الألماني رالف رانجنيك الذي تولى قيادة الفريق خلفا للنرويجي أولي جونار سولشاير مطلع ديسمبر الماضي.

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