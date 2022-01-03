برشلونة يفتتح عام 2022 بفوز صعب على ريال مايوركا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

نجح برشلونة في الفوز على مضيفه ريال مايوركا 1 / صفر، الأحد، ضمن منافسات المرحلة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل لوك دي يونج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

ورفع برشلونة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، ليصبح على بعد فارق نقطة واحدة فقط خلف المراكز الأربعة الأولى، حيث يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

على الجانب الأخر تجمد رصيد مايوركا عند 20 نقطة في المركز الخامس عشر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز