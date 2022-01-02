أتلتيكو مدريد يستعيد نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

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استعاد أتلتيكو مدريد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الأربعة الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه رايو فاييكانو 2 / صفر، اليوم الأحد، ضمن منافسات المرحلة 19 من المسابقة.

وكان أتلتيكو مدريد قد خسر في آخر أربع مباريات أمام كل من ريال مايوركا وريال مدريد وإشبيلية وغرناطة، قبل أن يكسر سلسلة الهزائم بالفوز على رايو فاييكانو اليوم الأحد.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن رايو فاييكانو صاحب المركز الخامس.

وسجل أنخل كوريا الهدف الأول لأتلتيكو في الدقيقة 28، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وفي مباراة أخرى بنفس المرحلة، خيم التعادل السلبي على مواجهة إلتشي وضيفه غرناطة.

ورفع غرناطة رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما رفع إلتشي رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع عشر.

كان ريال مدريد، في وقت سابق من اليوم الأحد، قد استهل مبارياته في العام الجديد بالخسارة صفر / 1 أمام مضيفه خيتافي ، ضمن منافسات المرحلة ذاتها.

ويدين خيتافي بالفضل في هذا الفوز للاعبه إنيس أونال الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة.

وتوقف رصيد ريال مدريد عند 46 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع خيتافي رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس عشر.

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