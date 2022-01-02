برايتون يفوز على إيفرتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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فاز فريق برايتون على مضيفه إيفرتون 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز ليدز يونايتد على بيرنلي 3 / 1 وبرينتفورد على أستون فيلا 2 / 1.

وسجل أهداف برايتون أليكسيس ماك أليستر (هدفين) في الدقيقتين الثالثة و71 ودان بورن في الدقيقة 21، فيما سجل هدفي إيفرتون أنتوني جوردون في الدقيقتين 53 و76.

ورفع برايتون رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد إيفرتون 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز ليدز يونايتد على بيرنلي 3 / 1.

وسجل أهداف ليدز جاك هاريسون وستيوارت دالالس ودانييل جيمس في الدقائق 39 و77 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة، فيما سجل هدف بيرنلي ماكسويل كورنيه في الدقيقة 54.

ورفع ليدز رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس عشر وتوقف رصيد بيرنلي عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي المباراة الثالثة، قلب برينتفورد تأخره بهدف أمام ضيفه أستون فيلا إلى فوز 2 / 1.

وتقدم أستون فيلا بهدف سجله داني إنجز في الدقيقة 16، وتعادل برينتفورد عن طريق يوان ويسا في الدقيقة 42 قبل أن يسجل مادس رورسليف راسموسن هدف الفوز في الدقيقة 83.

ورفع برينتفورد رصيده 23 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد أستون فيلا عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر.

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