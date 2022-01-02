تشيلسي يستبعد لوكاكو من مواجهة ليفربول بعد تصريحاته المفاجئة

المصدر: د ب أ

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بات من المتوقع غياب المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو عن فريقه تشيلسي خلال مواجهة القمة أمام ليفربول في وقت لاحق اليوم الأحد على ملعب ستامفورد بريدج ضمن فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأشعل لوكاكو غضب مدربه الألماني توماس توخيل بعدما قال في مقابلة صحفية الخميس الماضي أنه لا يشعر بالسعادة في تشيلسي.

وأكد توخيل أمس الأول الجمعة غضبه من تصريحات لوكاكو ، مؤكدا أنه يعتزم إجراء محادثات مع المهاجم البلجيكي المنضم لصفوف الفريق مقابل 98 مليون جنيه استرليني (133 مليون دولار) ومعالجة الموقف.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) من المتوقع أن يغيب لوكاكو عن المواجهة أمام ليفربول، بعد تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" والتي قال فيها "أنا لست سعيدا بالوضع وهذا طبيعي".

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