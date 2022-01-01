توتنهام يعود بفوز ثمين على واتفورد في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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عاد توتنهام بفوز ثمين على مضيفه واتفورد 1-صفر في المرحلة الحادية والعشرين للدوري الإنجليزي، في إطار في سعيه لاحراز احدى البطاقات المؤهلة الى دوري ابطال اوروبا.

أحرز هدف توتنهام الكولومبي دافينسون سانشيس في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من كرة رأسية من مسافة قريبة علمًا بأن المباراة توقفت في الدقيقة 85 لفترة 5 دقائق لاسعاف احد المتفرجين من قبل الجهاز الطبي في الفريقين قبل ان تستكمل.

تسيد توتنهام الشوط الاول لكن مهاجميه لم يحسنوا استغلال الفرص التي سنحت لهم وابرزها لهدافه هاري كاين عندما وصلت الكرة عل مشارف المنطقة وسدد من دون اي ضغوط كرة مرت الى جانب القائم الايسر.

في المقابل، ظهر واتفورد الذي يتهدده الهبوط الى الدرجة الاولى بشكل مغاير في الشوط الثاني من دون ان ينجح لاعبوه في هز الشباك.

والخسارة هي السادسة تواليًجا لواتفورد.

ورفع توتنهام رصيده الى 33 نقطة في المركز الخامس متخلفا بفارق نقطتين عن جاره وغريمه في شمال لندن ارسنال، علما بان الاول خاض مباراتين اقل ايضا.

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