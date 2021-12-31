برنتفورد يتعاقد مع الحارس لوسي على سبيل الإعارة من ميتيلاند

المصدر: رويترز

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أعلن برنتفورد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع الحارس يوناس لوسي على سبيل الإعارة من نادي ميتيلاند الدنمركي حتى نهاية الموسم مع وجود بند يسمح بشرائه نهائيا.

وحافظ لوسي على شباكه نظيفة ست مرات في 18 مباراة هذا الموسم مع ميتيلاند الذي يسيطر ماثيو بينهام مالك برنتفورد على حصة أغلبية فيه.

ويعرف لوسي البالغ عمره 32 عاما الدوري الممتاز جيدا حيث كان الحارس الأساسي في هدرسفيلد تاون خلال موسمين بدوري الأضواء.

وقال المدرب توماس فرانك "يوناس حارس جيد جدا ويتمتع بخبرة كبيرة. لديه كل مقومات الحارس التي نحتاجها حيث يجيد أيضا اللعب بقدميه.

"حارسنا ديفيد رايا يعاني من إصابة كما غاب ألفارو فرنانديز عن بعض الحصص التدريبية. انضمام لوسي سيمنحنا خبرة إضافية في التدريبات كما سبق له اللعب بالدوري الممتاز".

وخاض لوسي مباراة واحدة مع منتخب الدنمرك وسينضم رسميا لبرنتفورد عندما تبدأ فترة انتقالات يناير يوم السبت.

ويحتل برنتفورد الصاعد حديثا للأضواء المركز 14 في الدوري برصيد 20 نقطة من 18 مباراة ويستضف أستون فيلا يوم الأحد.



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