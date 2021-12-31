أرتيتا يتابع مباراة أرسنال ومانشستر سيتي من غرفته

المصدر: د ب أ

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أكد ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم جاهزيته "للتجربة الجديدة" المتعلقة بمتابعة فريقه من أكبر غرفة بمنزله في أول أيام العام الجديد، حيث يعزل نفسه عقب ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

ويستضيف أرسنال فريق مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، غدا السبت، ولكن المدرب المساعد ألبرت ستويفنبيرج سيقود الفريق، حيث أن أرتيتا لن يتمكن من حضور اللقاء.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن نتيجة التحاليل لأرتيتا جاءت إيجابية أمس الأول الأربعاء وأن عددا من معاونيه أصيبوا

بفيروس كورونا، وأكد المدرب الإسباني أنه لم يتضح حتى الآن من سيجلس على مقاعد بدلاء الفريق.

وعند سؤاله عن كيفية مشاهدة المباراة أمام فريقه السابق، أجاب أرتيتا :" سيكون شيئا غريبا للغاية".

وأضاف :" سأحتاج لغرفة كبيرة لكي أتمكن من السير والتحرك قليلا، لأنني لن أكون قادرا على البقاء على الأريكة".

وأكد :"هي مباراة كبيرة للغاية لنا، والمحبط أكثر أنني لن أكون قادرا على التواجد في المباراة لمساعدة الفريق".

وأضاف:" ولكني سأبذل قصارى جهدي من هنا، وسأقدم كل ما يمكنني فعله، وقمنا بالاستعداد لكل السيناريوهات الممكنة، وهم يعلمون ما يجب عليهم فعله".

وبينما أكد أرتيتا أنه سيكون على تواصل مع جهازه الفني، قال أيضا إنه يريد أن يعطيهم الفرصة للقيام بالعمل بأنفسهم، حيث دعم ستويفنبيرج للتعامل مع هذا المنصب.

وقال عن المدرب الهولندي :" التقيت به قبل عدة أعوام عن طريق مدرب آخر. بكل وضوح هو مدرب أعرفه من قبل بسبب سمعته".

وأردف :" لدينا علاقة قوية للغاية، لدينا نفس الأفكار، نرى المباراة بنفس الطريقة، ننشر كل القيم التي نؤمن بأنه يجب أن يتم تثبيتها في النادي".

وسيفتقد أرسنال مرة أخرى لخدمات بيير إيمريك أوباميانج في مباراة مانشستر سيتي، حيث كشف أرتيتا أنهم سمحوا له بالرحيل مبكرا للمشاركة مع المنتخب الجابوني في بطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تلقى النادي خطابا كتابيا من الجابون.

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