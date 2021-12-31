بورتو يُسعد جماهيرة بفوزين متتاليين على بنفيكا في أسبوع

المصدر: رويترز

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أسعد بورتو متصدر الدوري البرتغالي لكرة القدم جماهيره بفوز رائع 3-1 على ضيفه بنفيكا أمس الخميس ليكبد غريمه الخسارة الثانية في سبعة أيام.

وبعد الانتصار 3-صفر في كأس البرتغال الأسبوع الماضي قدم بورتو أداء رائعا آخر ليتقدم بسبع نقاط على بنفيكا ثالث الترتيب.

ولدى بورتو 44 نقطة من 16 مباراة مثل سبورتنغ.

وهز فابيو فييرا وبيبي الشباك في غضون ثلاث دقائق لينهي بورتو الشوط الأول لصالحه 2-صفر.

وقلص رومان يارمتشوك الفارق للفريق الضيف بعد الاستراحة مباشرة لكن بمجرد طرد زميله المدافع أندريه ألميدا في الدقيقة 49 بدا أن آمال بنفيكا انتهت.

وأكمل مهدي تارمي الثلاثية في الدقيقة 69.

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