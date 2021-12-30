عثمان ديمبلي يفاوض باريس سان جيرمان

المصدر: د ب أ

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كشفت تقارير صحفية في إسبانيا اليوم الخميس أن عثمان ديمبلي مهاجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يجري مفاوضات بشأن الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكتبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية المطلعة على الأمور في نادي برشلونة أن المحادثات بين عثمان وسان جيرمان بدأت بعد تعثر المفاوضات بين برشلونة والمهاجم الفرنسي/24 عاما/ حول تمديد عقده لما بعد نهاية يونيو 2022.

وقالت الصحيفة إن من الممكن أن ينتقل ديمبلي إلى صفوف نادي العاصمة الفرنسية في الصيف في صفقة انتقال حر.

وأفادت صحيفة "ايه إس" ومحطة "كادينا سير" الإسبانيتان الرياضية اليوم بأن برشلونة حاليا بصدد تعزيز خط هجومه بضم الإسباني الدولي الفارو موراتا/29 عاما/ الذي لا يشعر بارتياح في يوفنتوس الإيطالي ورجحت الصحيفة والمحطة أن يكون مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز أقنع موراتا بالانتقال إلى برشلونة في الشتاء الحالي.

وأضافت الصحيفة والمحطة الإذاعية أنه لا يزال يتعين أن يتوصل الناديان إلى اتفاق من أجل انتقال موراتا.

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