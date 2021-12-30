إصابة ثلاثة لاعبين من برشلونة بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

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قال نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس إن لاعب وسطه فيليب كوتينيو والمدافع سيرجينو ديست والجناح عب الصمد الزلزولي أصيبوا بفيروس كورونا.

ويعاني برشلونة من تفشي العدوى بالفيروس سريع الانتشار ويتوقع أن يغيب عن تشكيلته جراء ذلك في مباراته المقبلة الأحد القادم أمام ريال مايوركا لاعباه عثمان ديمبلي وصمويل أومتيتي.

كما كشفت الفحوص خلال الأسبوع الحالي أيضا عن إصابة كل من كليمو لينجليه وداني ألفيس وجوردي ألبا وأليخاندرو بالدي بالعدوى.

وقال برشلونة في بيان "اللاعبون سيرجينو ديست وكوتينيو وعبد الصمد الزلزولي جاءت نتيجة فحصوهم إيجابية. هؤلاء اللاعبون في صحة جيدة ويخضعون للعزل الذاتي في المنزل وتم إبلاغ الجهات المعنية بهذه الحالات".

ويحتل برشلونة المركز السابع بين فرق الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة من 18 مباراة.

ويعاني ريال مدريد صاحب الصدارة أيضا من عدد من الإصابات بالعدوى في صفوفه من بينهم لوكا مودريتش وجاريث بيل ومارسيلو.

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