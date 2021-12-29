البرتغالي بيسيرو مدرباً جديداً لنيجيريا بعد كأس الأمم

المصدر: رويترز

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عُين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدربا جديدا لمنتخب نيجيريا اليوم الأربعاء، لكنه لن يتولى القيادة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشهر المقبل.

وأقالت نيجيريا المدرب الألماني جرينوت رور قبل أسابيع على انطلاق كأس الأمم في الكاميرون وتسلم المدير الفني للاتحاد أجوستين إجوافون القيادة بصفة مؤقتة.

وقال الاتحاد النيجيري للعبة في بيان "بعد دراسة متأنية دعمت اللجنة التنفيذية مقترحا بتعيين جوزيه بيسيرو مدربا جديدا للنسور الخضر".

وأضاف الاتحاد النيجيري أن كأس الأمم، التي تقام بين التاسع من يناير والسادس من فبراير، ستسمح لبيسيرو بتأسيس علاقة عمل مع إجوافون الذي سيستعيد منصبه كمدير فني للاتحاد عقب البطولة.

ودرب بيسيرو فرق سبورتنج وبورتو البرتغاليين والهلال السعودي والأهلي المصري والشارقة والوحدة الإماراتيين ومنتخبي السعودية وفنزويلا ضمن تجارب أخرى عديدة.

وقاد إجوافون منتخب نيجيريا بين 2005 و2007.

وتنافس نيجيريا في المجموعة الرابعة بكأس الأمم برفقة مصر والسودان وغينيا بيساو. (إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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