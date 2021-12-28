ساوثهامتون يعكر على كونتي انجازه القياسي

المصدر: أ ف ب

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عكر ساوثهامتون على الإيطالي أنتوني كونتي إنجاز أن يصبح أول مدرب في تاريخ توتنهام يتجنب الهزيمة في المباريات السبع الأولى له مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد إجباره ضيفه اللندني على الاكتفاء بالتعادل 1-1 الثلاثاء في المرحلة العشرين.

وكانت الفرصة قائمة أمام توتنهام لتقليص الفارق الذي يفصله عن جاره أرسنال الرابع الى ثلاث نقاط في ظل غياب الأخير عن هذه المرحلة لتأجيل مباراته مع ولفرهامبتون بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف الأخير، لكن رجال كونتي لم يستفيدوا من التفوق العددي منذ الدقيقة 39 واكتفوا بنقطة.

وتسبب هذا التعادل بتنازل توتنهام عن المركز الخامس لصالح جاره وست هام العائد الى سكة الانتصارات بتغلبه على مضيفه واتفورد 4-1.

ومن المؤكد أن كونتي كان يفضل أن يحتفل بشكل أفضل بانجاز أن يصبح أول مدرب يبدأ مشواره مع سبيرز من دون هزيمة في المباريات السبع الأولى له في الدوري الممتاز.

ومنذ استلامه مهمة الاشراف على النادي اللندني أوائل نوفمبر خلفاً للبرتغالي نونو إشبيريتو سانتو، فاز كونتي بأربع من مبارياته السبع كمدرب لسبيرز في الدوري الممتاز، فيما تعادل في ثلاث.

وباستثناء الإقصاء من المسابقة القارية الجديدة "كونفرنس ليغ" بسبب تخلف الفريق عن مواجهة رين الفرنسي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات نتيجة تفشي كورونا في صفوفه، كان توتنهام موفقاً تماماً بتعاقده مع المدرب السابق لتشلسي ويوفنتوس والمنتخب الإيطالي وإنتر، إذ بلغ أيضاً نصف نهائي كأس الرابطة على حساب جاره وست هام ليلتقي الجار الأخر تشلسي الأربعاء المقبل ذهاباً وبعدها بأسبوع إياباً، وبينهما مباراة الدور الثالث لمسابقة الكأس ضد موريكامب من المستوى الثالث (ليغ وان).

ورغم التعادل المخيب، لا يزال توتنهام في وضع جيد إذ أنه يملك ثلاث مباريات مؤجلة ستضعه في قلب الصراع على الصدارة حتى في حال خرج منها منتصراً، شرط ألا يتعثر كثيراً من الآن وحتى إقامتها.

ولم تكن بداية رجال كونتي موفقة، إذ وبعد سلسلة من المحاولات الخجولة اهتزت شباكهم بهدف رائع لجيمس وورد براوس الذي سقطت الكرة أمامه عند مشارف منطقة الجزاء تقريباً، فأطلقها "على الطاير" على يسار الحارس الفرنسي هوغو لوريس (25)، مسجلاً هدفه الخامس للموسم.

لكن الغاني محمد ساليسو أهدى الضيوف التعادل من ركلة جزاء بعد اسقاطه الكوري الجنوبي سون هيونغ مين في المنطقة المحرمة، لينال الإنذار الثاني ويطرد، مانحاً هاري كاين فرصة تسجيله هدفه الرابع فقط لهذا الموسم (41).

وبعدما ألغي له هدفان بداعي التسلل بسنتيمترات قليلة على كاين (53) وخطأ من البديل الإيرلندي مات دوهيرتي على الحارس فرايزر فورستر (67)، عجز توتنهام عن الوصول الى الشباك رغم محاولاته العديدة، ليكتفي بالتعادل الرابع للموسم، بينها ثلاثة بقيادة كونتي.

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