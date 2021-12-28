وست هام يتعافى بفوز كبير على واتفورد بالدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز

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أنهى وست هام يونايتد صيامه عن الانتصارات في ثلاث مباريات ليسحق واتفورد المتعثر 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وضع إيمانويل دينيس واتفورد، الذي تأجلت له آخر مباراتين، في المقدمة في الدقيقة الرابعة بتسديدة متقنة على حافة منطقة الجزاء لكن فريق المدرب كلاوديو رانييري لم يتمكن من استغلال التقدم.

واندفع وست هام لإدراك التعادل وحقق ذلك في الدقيقة 27 بضربة مباشرة من توماش سوتشيك.

وبعد دقيقتين منح الجزائري سعيد بن رحمة التقدم للزوار بعد صناعة من ميخائيل أنطونيو.

واعتقد فريق المدرب ديفيد مويز أنه سجل الهدف الثالث لكن نظام حكم الفيديو المساعد وجد مخالفة ارتكبها سوتشيك ضد دينيس ليلغى الهدف.

وعزز وست هام تفوقه من ركلة جزاء نفذها مارك نوبل عقب لجوء الحكم لشاشة جانبية بالملعب بينما أكمل البديل نيكولا فلاشيتش الرباعية.

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