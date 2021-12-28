قرعة كأس الكونفدرالية تضع بيراميدز المصري في مواجهة الصفاقسي التونسي

المصدر: د ب أ

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أوقعت قرعة بطولة كأس الكونفدرالية لكرة القدم التي سحبت اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد الأفريقي (كاف) في القاهرة، فريق بيراميدز المصري في مواجهة الصفاقسي التونسي المتوج باللقب ثلاث مرات، وذلك ضمن المجموعة الأولى.

وأجرى مراسم سحب القرعة، المصري خالد نصار مدير المسابقات في الكاف بمشاركة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري.

وحسمت القرعة مجموعات كأس الكونفدرالية كما يلي:

المجموعة الأولى : بيراميدز المصري والصفاقسي التونسي وزاناكو الزامبي وأهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثانية: الفائز من مواجهة شبيبة القبائل الجزائري ورويال ليوباردز من إيسواتيني، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وشبيبة الساورة الجزائري والاتحاد الليبي.

المجموعة الثالثة: مازيمبي الكونغولي والقطن الكاميروني والمصري البورسعيدي وأوتوهو الكونغولي.

المجموعة الرابعة: نهضة بركان المغربي وسيمبا التنزاني وأسيك ماموزا من كوت ديفوار والحرس الوطني من النيجر.

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