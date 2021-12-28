مبابي وليفاندوفسكي يتحفظان على إقامة كأس العالم كل عامين

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبدى كيليان مبابي، مهاجم فرنسا والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي تحفظهما حول فكرة إقامة كأس العالم لكرة القدم كل عامين، وقالا إن مستوى البطولة سيتضرر إذا تعين على اللاعبين خوض النهائيات كل عامين.

وبدأت فكرة إقامة كأس العالم كل عامين في اكتساب الزخم مع محاولة رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) جياني إنفانتينو الحصول على دعم من الاتحادات الوطنية، قائلا إن التحول سيحقق 4.4 مليار دولار في صورة عائدات إضافية للمنظمة العالمية.

ومع ذلك، قوبل الاقتراح بمعارضة شديدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) واتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول)، وهدد ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا بمقاطعة أية بطولة إضافية.

وقال مبابي الفائز بكأس العالم 2018 في مراسم توزيع جوائز جلوب سوكر أمس الاثنين "أنا شخص ليس له قيمة ليقول ما إذا كانت فكرة جيدة أو سيئة، لكن رأيي هو أن كأس العالم هي كأس العالم.. إنه شيء استثنائي لأنه حدث (يقام) كل أربع سنوات". "(إنها) أفضل شيء، أفضل مسابقة في العالم. إذا كنت تخوضها كل عامين، فيمكن أن يكون من الطبيعي أن تلعب في كأس العالم. أريد أن أقول إن هذا ليس طبيعيا. هذا (ينبغي) أن يكون شيئا مذهلا".

وأضاف "نلعب أكثر من 60 مباراة كل عام. هناك بطولة أوروبا وكأس العالم، والآن دوري الأمم.. العديد من المسابقات. نحن سعداء باللعب ولكن عندما يكون هناك الكثير يصبح الأمر زائدا عن الحد.

"إذا أراد الناس رؤية الجودة في اللعبة، والعاطفة، ورؤية ما الذي يصنع جمال كرة القدم، أعتقد أنه يتعين علينا احترام صحة اللاعبين".

وقال ليفاندوفسكي إنه "ليس من المعجبين" بفكرة اللعب في كأس العالم كل عامين، مشيرا إلى العبء الملقى على عاتق اللاعبين.

وأضاف مهاجم بايرن ميونيخ "لدينا الكثير من المباريات كل عام، العديد من الأسابيع الصعبة، ليس فقط المباريات ولكن التحضير للموسم والاستعداد للبطولات الكبرى.

"إذا كنت تريد تقديم شيء مميز أو شيء مختلف، فنحن أيضا بحاجة إلى استراحة. إذا أقيمت كأس العالم كل عامين، فإن التوقعات ستكون حول متى سينهار اللاعبون الذين يلعبون على أعلى مستوى... إنه شيء مستحيل جسديا وذهنيا".



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز