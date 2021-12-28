"اليونايتد" يفلت من فخ نيوكاسل في البريميرليغ

المصدر: د ب أ

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فرض مانشستر يونايتد التعادل 1/ 1 على مضيفه نيوكاسل يونايتد مساء أمس الاثنين في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم المهاجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين بهدف مبكر لنيوكاسل في الدقيقة السابعة بتسديدة قوية بقدمه اليمنى مستغلا تمريرة ساين لونجستاف.

وأدرك المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 71 بعد أن سدد أولا في أقدام مدافعي نيوكاسل قبل أن ترتد له الكرة ليسدد هذه المرة في الشباك.

ورفع مانشستر رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع وظل نيوكاسل في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة.

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