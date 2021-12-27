رباعي ليفربول جاهز لزيارة ليستر بعد انتهاء فترة العزل

المصدر: رويترز

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‭ ‬قال يورجن كلوب مدرب ليفربول اليوم الاثنين إن فيرجيل فان دايك وتياجو ألكانتارا وفابينيو وكيرتيس جونز عادوا للتدريبات بعد فترة عزل بسبب نتائج فحوص كوفيد-19 الإيجابية.

وأبلغ كلوب الصحفيين قبل زيارة إلى ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الثلاثاء "نعم عاد اللاعبون الذين كانوا في العزل أو أصيبوا بكوفيد وأعني فابينيو وفيرجيل وكيرتيس وتياجو.

"تياجو كان الأخير وعاد وتدرب بالأمس للمرة الأولى مع الفريق. يوجد لاعب صاعد معزول بجانب اثنين من أعضاء الطاقم".

وأضاف "الأمر صعب حقا، يشبه اليانصيب كل صباح ونأمل أن يكون الجميع بخير".

وتأجلت مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في أنفيلد بسبب حالات كوفيد-19 والإصابات بالفريق الزائر. ويلتقي فريق كلوب مع ليستر مجددا عقب تفوق الأول بركلات الترجيح في دور الثمانية بكأس الرابطة الأسبوع الماضي.

وخسر ليستر 6-3 من المتصدر مانشستر سيتي أمس الأحد.

وتابع المدرب الألماني "ليستر ليس في وضع جيد ولديه إصابات. ذهبنا للتدريب حين كان متأخرا 4-صفر أمام سيتي وبعدها أخبروني بأن النتيجة أصبحت 4-3. كانت المباراة متقاربة جدا. إنه فريق جيد ويفعل بريندان (رودجرز) أشياء استثنائية".

وبعد السماح للاعبين المشاركين في كأس الأمم الافريقية بالبقاء مع أنديتهم حتى الثالث من يناير عبر كلوب عن سعادته بلحاق محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا بالرحلة إلى تشيلسي يوم الأحد.

وواصل "أنا ممتن لذلك واعتقد أن هذا صائب ومن الجيد أن يلعب الفتية هذه المباراة وبعدها يمكنهم السفر".

ويحتل ليفربول المركز الثاني، وله مباراة مؤجلة، بفارق ست نقاط خلف مانشستر سيتي فيما يأتي ليستر في المركز العاشر.

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