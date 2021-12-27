لوكاكو يقود تشيلسي إلى فوز ثمين على أستون فيلا

المصدر: رويترز

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شارك روميلو لوكاكو بديلا ليقود تشيلسي للفوز 3-1 على مضيفه أستون فيلا بعد أن سجل لاعب الوسط جورجينيو هدفين من ركلتي جزاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأحد.

ولم يشارك لوكاكو أساسيا في الدوري منذ إصابته في أكتوبر وغاب عن آخر مباراتين بعد إصابته بكوفيد-19.

لكن المهاجم البلجيكي أبدل أداء فريقه بعد مشاركته قبل بداية الشوط الثاني باستاد فيلا بارك، وشكل خطورة دائمة ووضع فريقه في المقدمة ثم حصل على ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة حسمت النقاط الثلاث لفريق المدرب توماس توخيل.

ويتساوى الآن تشيلسي صاحب المركز الثالث، الذي تعادل مع إيفرتون وولفرهامبتون واندرارز في مباراتيه السابقتين، مع ليفربول الثاني ولكل منهما 41 نقطة، بفارق ست نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر.

وتقدم فيلا في الدقيقة 28 بمساعدة الحظ عندما اصطدمت تمريرة مات تارجت العرضية برأس مدافع تشيلسي ريس جيمس وسقطت في المرمى من فوق الحارس إدوار مندي.

وأدرك الفريق الزائر التعادل بعد ست دقائق لاحقة عندما ارتكب ماتي كاش مخالفة متهورة ضد كالوم هودسون-أودوي داخل المنطقة ونفذ جورجينيو ركلة الجزاء بهدوء في المرمى.

وترك لوكاكو الذي شارك قبل بداية الشوط الثاني أثرا فوريا، وكان أسرع من تايرون مينجس ليسجل هدفا جميلا بضربة رأس عقب تمريرة عرضية من هودسون-أودوي في الدقيقة 56.

وكان يجب أن يضيف ميسون ماونت هدفا ثالثا لكنه سدد خارج الملعب بعد أن خرج إميليانو مارتينيز حارس فيلا من مرماه وفشل في إبعاد الكرة.

ولم يتصرف هودسون-أودوي جيدا عندما وجد نفسه في مساحة خالية عند القائم البعيد وتعامل مارتينيز مع تسديدته بسهولة.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، سقط لوكاكو داخل المنطقة بعد عرقلة من مدافع فيلا إزري كونسا. ولم يخطئ جورجينيو من علامة الجزاء مرة أخرى ليحسم النقاط الثلاث لصالح تشيلسي.

وقال لوكاكو "كنت بحاجة لمثل هذا الأداء. كان من الصعب أن أشارك في نهاية المباريات. واصلت بذل الجهد وأنا سعيد بأدائي ويجب أن أواصل العمل".

وأضاف مهاجم مانشستر يونايتد وإنتر ميلان السابق أن تشيلسي ما زال في سباق اللحاق بالمتصدر سيتي.

وتابع المهاجم البلجيكي "نحن الصيادون الآن. النتائج الأخيرة لم تكن الأفضل وعلينا الآن أن نطارد القمة. يجب أن نتعامل مع كل مباراة على أنها مباراة نهائية. لقد فزنا اليوم وعلينا المضي قدما".

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