مانشستر سيتي ينجو من انتفاضة ليستر ليحقق انتصاره التاسع على التوالي

المصدر: رويترز

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أفلت مانشستر سيتي من انتفاضة ليستر سيتي ليحقق فوزا مثيرا 6-3 اليوم الأحد، وهو انتصاره التاسع على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليبتعد بست نقاط في الصدارة.

وفي غياب ليفربول صاحب المركز الثاني بعد تأجيل مباراته ضد ليدز يونايتد بسبب تفشي كوفيد-19 في النادي القادم من يوركشير، بدا أن سيتي سيحقق فوزا سهلا في الشوط الأول باستاد الاتحاد.

وتقدم حامل اللقب في الدقيقة الخامسة عن طريق لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين، قبل أن يسيطر أصحاب الأرض على المباراة تماما بهدف آخر عبر رياض محرز من ركلة جزاء بعد تسع دقائق لاحقة.

وازدادت الأمور سوءا على ليستر الذي يواجه صعوبات في استعادة مستوى الموسم الماضي، حيث سجل إيلكاي جندوجان هدفا وأضاف رحيم سترلينج هدفا آخر من ركلة جزاء ثانية ليتقدم أصحاب الأرض بأربعة أهداف في غضون 25 دقيقة.

وعلى الرغم من أنه بدا مستسلما تماما، انتفض ليستر في الشوط الثاني وهز الشباك عن طريق جيمس ماديسون وأديمولا لوكمان وكليتشي إيهيناتشو ليهدد تفوق سيتي.

لكن حامل اللقب حسم انتصاره بهدف من إيمريك لابورت بضربة رأس في الدقيقة 69 ثم هدف آخر من سترلينج ليرفع رصيده إلى 47 نقطة، بفارق ست نقاط عن ليفربول بعد 19 مباراة. وتراجع ليستر إلى المركز العاشر.

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