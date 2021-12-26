تأجيل مباراة ليدز يونايتد وأستون فيلا بسبب كورونا

المصدر: رويترز

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قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد إنها قررت تأجيل مباراة ليدز يونايتد مع ضيفه أستون فيلا المقررة الثلاثاء المقبل إلى موعد لاحق بسبب وجود حالات عدوى بفيروس وكورونا وعدد من الإصابات في صفوف ليدز.

وأضافت الرابطة في بيان "جاء (قرار) التأجيل نتيجة استمرار ظهور حالات عدوى بكورونا إلى جانب الإصابات في صفوف ليدز وهو ما تسبب أيضا في تأجيل مباراته التي كانت مقررة اليوم الأحد أمام ليفربول.

"وافق مجلس الإدارة على طلب التأجيل نظرا لأن الفريق لا يتوفر لديه العدد المطلوب من اللاعبين لخوض المباراة".

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