انسحاب المدافعين كونتي وبوغبا من منتخب غينيا لكأس الأمم الإفريقية

المصدر: رويترز

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قال الاتحاد الغيني لكرة القدم في بيان إن المدافعين أنطوان كونتي وفلورنتين بوغبا انسحبا من المنتخب الأول للبلاد الذي يستعد لخوض نهائيات كأس الأمم الافريقية في الكاميرون مطلع العام المقبل بسبب الإصابة.

وقال كونتي الذي سبق له اللعب لمنتخب فرنسا تحت 21 عاما قبل تحوله لتمثيل غينيا إنه لا يزال يعاني من أثار إصابة تعرض لها بعد انتقاله مؤخرا إلى نادي يونيفرسيتاتيا كرايوفا الروماني.

وأصيب بوغبا في الركبة وبالتواء في الأربطة خلال اللعب لفريقه سوشو الفرنسي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقال الاتحاد الغيني لكرة القدم إن الفحوص أكدت أنه سيغيب عن الملاعب حتى نهاية ينايرالمقبل على أقل تقدير.

وبوغبا (30 عاما) هو الأخ الأكبر للاعب منتخب فرنسا بول بوجبا المتوج بكأس العالم.

واستعان المدرب كابا دياورا بلاعبين محليين هما فودي كامارا وجاوسو يوسف سيبي.

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