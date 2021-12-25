إصابة مدرب أستون فيلا ستيفن جيرارد بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

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قال أستون فيلا اليوم السبت إن المدرب ستيفن جيرارد سيغيب عن الفريق في المباراتين المقبلتين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لإصابته بفيروس كورونا.

وسيغيب المدرب البالغ عمره 41 عاما مواجهة ضيفه تشيلسي غدا الأحد ثم الرحلة إلى ليدز يونايتد يوم الثلاثاء لوجوده في العزل.

وقاد قائد ليفربول السابق أستون فيلا للفوز في أربع من ست مباريات في الدوري منذ توليه المسؤولية عقب إقالة دين سميث.

ويحتل أستون فيلا المركز العاشر برصيد 22 نقطة من 17 مباراة.

وقال أستون فيلا في بيان "أستون فيلا يعلن أن المدرب ستيفن جيرارد لن يحضر المباراتين المقبلتين بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد تشيلسي وليدز يونايتد حيث إنه في العزل بعد نتيجة إيجابية لاختبار كوفيد-19".

وكانت مباراة أستون فيلا ضد ضيفه بيرنلي تأجلت الأسبوع الماضي قبل ساعتين من انطلاقها بسبب تفشي فيروس كورونا في النادي.

وأعلنت رابطة الدوري الممتاز عن 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي مما أدى إلى تأجيل 13 مباراة.

وأمس الجمعة أعلنت بريطانيا عن 122186 حالة جديدة بفيروس كورونا وهو رقم قياسي منذ بداية الجائحة بسبب تفشي سلالة أوميكرون.

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