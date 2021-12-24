ماني يقود تشكيلة قوية للسنغال بكأس الأمم الافريقية

المصدر: رويترز

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سيقود ساديو ماني تشكيلة قوية للسنغال بنهائيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم اليوم الجمعة إذ يعد منتخب بلاده من المرشحين لنيل اللقب في الكاميرون.

وسيكون مهاجم ليفربول، آخر الفائزين بجائزة أفضل لاعب في افريقيا، أبرز عناصر السنغال الطامحة للقبها القاري الأول عقب خسارة نهائي النسخة الماضية في مصر في 2019.

واختار المدرب أليو سيسي 27 لاعبا لخوض النهائيات من بينهم القائد كاليدو كوليبالي مدافع نابولي وإسماعيلا سار جناح واتفورد رغم الإصابة.

وعانى كوليبالي (30 عاما) من إصابة عضلية بالفخذ في بداية الشهر مع فريقه الإيطالي واستبعد حتى نهاية ديسمبر كانون الأول ما يثير الشكوك حول مشاركته الثالثة على التوالي في كأس الأمم.

وأصيب سار في ركبته خلال فوز واتفورد 4-1 على مانشستر يونايتد الشهر الماضي ولم يلعب منذ ذلك الحين وكان من المتوقع غيابه حتى فبراير.

لكن سيسي منح الفرصة للثنائي للتعافي قبل البطولة التي تستهلها السنغال بمواجهة زيمبابوي في المجموعة الثانية في العاشر من يناير قبل أن تلعب ضد غينيا ومالاوي.

كما ضم سيسي لاعب منتخب فرنسا للناشئين سابقا بابي جاي الذي حول الولاء للسنغال ليخوض مباراته الدولية الأولى الشهر الماضي.

كما استدعى نامباليس مندي الذي كان لاعبا سابقا بمنتخب فرنسا للناشئين أيضا ولم يشارك في أي مباراة مع ليستر سيتي هذا الموسم، وكان صفقة قياسية للنادي في 2016 لكنه لم ينضم لقائمة الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وفيما يلي تشكيلة السنغال:

حراس المرمى: سيني دينج (كوينز بارك رينجرز) ألفريد جوميز (ستاد رين) إدوارد مندي (تشيلسي).

مدافعون: فودي بالو-توري (ميلان) ساليو سيس (نانسي) بابي أبو سيسي (أولمبياكوس) عبدو ديالو (باريس سان جيرمان) كاليدو كوليبالي (نابولي) شيخو كوياتي (كريستال بالاس) إبراهيما مباي (بولونيا) بونا سار (بايرن ميونيخ) عبد الله سيك (أنتويرب).

لاعبو الوسط: إدريسا جانا جاي (باريس سان جيرمان) بابي جاي (أولمبيك مرسيليا) جوزيف لوبي (سوشو) مامادو لوم (ألافيس) نامباليس مندي (ليستر سيتي) مصطفى نامي (باريس) بابي ماتار سار (ميتز).

مهاجمون: كيتا بالدي (كالياري) بولاي ديا (فياريال) فامارا ديدهو (أنطاليا سبور) حبيب ديالو (ستراسبورج) بامبا دينج (أولمبيك مرسيليا) ساديو ماني (ليفربول) إسماعيلا سار (واتفورد) مامي بابا تيام (قيصري سبور). (إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية)

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