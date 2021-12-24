تأجيل مباراة بيرنلي وإيفرتون بالدوري الإنجليزي بسبب كورونا والإصابات

المصدر: رويترز

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قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إنها وافقت على طلب إيفرتون بتأجيل مباراته خارج أرضه أمام بيرنلي التي كانت مقررة الأحد المقبل بسبب ظهور حالات عدوى بفيروس كورونا في صفوفه إلى جانب بعض الإصابات أيضا.

وأضافت الرابطة في بيان "خلص مجلس الإدارة إلى أن النادي (إيفرتون) لن يتمكن من خوض المباراة مطلع الأسبوع المقبل لعدم توفر العدد المطلوب من اللاعبين بسبب حالات العدوى بكوفيد-19 والإصابات".

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