"منتدى الدوريات العالمية" يرفض تسريح اللاعبين للمشاركة في كأس إفريقيا قبل الـ 3 من يناير

المصدر: رويترز

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أرسل منتدى الدوريات العالمية خطابا للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الإفريقي للعبة (الكاف) يقول فيه إنه لن يسمح للاعبين بترك أنديتهم للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية حتى الثالث من يناير.

وتجبر قواعد الفيفا الأندية على ترك لاعبيها للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بحلول 27 ديسمبر، أي قبل 13 يوما من انطلاق البطولة.

وقال منتدى الدوريات العالمية إن هذا التاريخ "غير معقول وغير مناسب" للكثير من الأندية واللاعبين المرتبطين بمباريات هذا الشهر.

وقال المنتدى، الذي يمثل أكثر من 40 مسابقة لدوري المحترفين، إنه أرسل خطابين للفيفا والكاف الشهر الماضي لكنه لم يتلق أي رد وإن أية عقوبة سيتم فرضها على الأندية لعدم تركها اللاعبين ستكون "باطلة".

وكتب جيروم برلوميتير، الأمين العام للمنتدى، في خطاب أرسله أمس الخميس واطلعت عليه رويترز "كما هو موضح في رسالتنا التي لم يتم الرد عليها بتاريخ 19 نوفمبر، أي قبل أكثر من شهر، يجب تعديل لوائح الفيفا". "نتيجة لذلك، ومن أجل التخفيف من تأثير القرارات على كأس الأمم الأفريقية، سيبدأ مغادرة اللاعبين في الثالث من يناير بالنسبة للأندية واللاعبين المرتبطين بمباريات قبل هذا التاريخ.

"سنعتبر أيضا أية عقوبة يفرضها الفيفا مسيئة وباطلة".

واتصلت رويترز بالفيفا والكاف للتعليق.

وتقام كأس أمم أفريقيا بين التاسع من يناير والسادس من فبراير في الكاميرون.

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