مدرب سيتي يجدد الدعوة لخمسة تبديلات لمواجهة ضغط المباريات

المصدر: د ب أ

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قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي اليوم الخميس إن التقاليد الفريدة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بخوض مباريات في (البوكسينج داي) وهو اليوم الذي يلي عيد الميلاد وكذلك في رأس السنة الجديدة يجب ألا تتغير لكن يتعين السماح بخمسة تبديلات لحماية اللاعبين في خضم هذا الجدول المزدحم.

وتبنت مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا قاعدة زيادة عدد التبديلات في المباراة إلى خمسة تبديلات لتخفيف الضغوط عن اللاعبين في خضم وباء كوفيد-19 لكن أندية الدوري الممتاز رفضت هذه الخطوة.

وبينما ستدخل معظم مسابقات الدوري العطلة الشتوية ستخوض الأندية الإنجليزية ثلاث مباريات في الفترة بين 26 ديسمبر والثاني من يناير لكن مع تأجيل المزيد من المباريات بسبب تفشي كوفيد-19 دعا جوارديولا مسؤولي الدوري الممتاز إلى التحلي بالمرونة للتعامل مع الظروف الراهنة.

وقال جوارديولا قبل مواجهة ليستر سيتي يوم الأحد "تقاليد البوكسينج داي مهمة للغاية. إنها سمة من سمات هذا الدوري. لن تتغير ... البوكسينج داي فرصة لطيفة جدا للعائلات للذهاب سويا إلى الملعب.

"المشكلة تكمن في المواعيد، هناك 365 يوما في السنة تخوض خلالها الفرق مسابقات كبيرة وقوية والكثير من المباريات .. اللاعبون يحصلون على إجازة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط في الصيف ثم (يبدأ) الموسم الجديد. إنه أكثر مما ينبغي.

"يتعين على المسؤولين التحدث إلى الدوري الإنجليزي وشركات البث لتحديد الشيء الأفضل للجميع. يجب أن تكون سلامة وصحة اللاعبين أولوية إنها الدولة الوحيدة التي ترفض تطبيق خمسة تبديلات وتكتفي بثلاثة فقط لماذا؟

"نرغب في حماية اللاعبين لذلك أدعوكم إلى تطبيق خمسة تبديلات. إنه الخيار الأفضل لمواجهة عدد المباريات الكبير لكن الدوري الممتاز والأندية رفضوا".

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