ليفربول يقلب الطاولة على ليستر ويكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي كأس الرابطة

المصدر: د ب أ

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أكمل فريق ليفربول عقد المتأهلين للدور قبل النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم، بعد فوزه الماراثوني 5 / 4 بركلات الترجيح على ضيفه ليستر سيتي، أمس الأربعاء، في دور الثمانية للمسابقة.

فعلى ملعب "آنفيلد"، انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 3 / 3، حيث تقدم ليستر بهدفين مبكرين عن طريق نجمه جيمي فاردي في الدقيقتين التاسعة و13، قبل أن يقلص ليفربول الفارق بهدف عن طريق أليكس أوكسلايد تشمبرلين في الدقيقة 19.

وأضاف جيمس ماديسون الهدف الثالث لليستر في الدقيقة 33، غير إن البرتغالي ديوجو جوتا أحرز الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 68، ليحاول أصحاب الأرض إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي، حتى تحقق لهم ما أرادوا، حيث سجل الياباني تاكومي مينامينو هدفا قاتلا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة ليفربول.

يذكر أن الفريقين سوف يلتقيان مجددا يوم الثلاثاء القادم على ملعب "كينج باور"، معقل ليستر ببطولة الدوري الإنجليزي.

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