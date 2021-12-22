نادٍ إيطالي مهدد بالاستبعاد من "الكالتشيو" في يناير إذا لم يعثر على مالك جديد

المصدر: رويترز

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قال جابرييل جرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أمس الثلاثاء إن سالرنيتانا سيستبعد من الدوري الإيطالي إذا لم يعثر على مالك جديد بحلول 31 ديسمبر.

وترقى الفريق القادم من ساليرنو من الدرجة الثانية لأول مرة في 23 عاما الموسم الماضي لكن مالكه كلاوديو لوتيتو يمتلك ناديا آخر بالفعل في الدرجة الأولى وهو لاتسيو.

وملكية عدة أندية في القسم نفسه ضد قواعد الدوري وتم تسليم السيطرة على النادي إلى مجلس أمناء للعثور على مالك جديد، لكنه لم ينجح بعد في العثور على مشتر للنادي ولم يتبق سوى عشرة أيام حتى الموعد النهائي المتفق عليه.

وقال جرافينا بعد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد الإيطالي "لن تكون هناك أي تنازلات عندما يتعلق الأمر بالموعد النهائي في 31 ديسمبر لبيع سالرنيتانا". "إذا لم تكن هناك أي تطورات جديدة بحلول 31 ديسمبر، فإن سالرنيتانا سيستبعد".

وقدمت رابطة الدوري الإيطالي طلبا إلى الاتحاد الإيطالي الأسبوع الماضي من أجل الإبقاء على سالرنيتانا في الدرجة الأولى حتى نهاية الموسم بينما يجري البحث عن مشتر جديد في ظل عدم تلقي عروض مناسبة.

ويتذيل سالرنيتانا ترتيب الدوري الإيطالي بثماني نقاط من 18 مباراة، ولم يسافر لخوض مباراته ضد أودينيزي أمس الثلاثاء بعد أن منعته هيئة الصحة المحلية من السفر لوجود حالات إيجابية لكوفيد-19 في تشكيلته.

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