أنشيلوتي في ورطة قبل مواجهة بيلباو بسبب تفشي كورونا

المصدر: رويترز

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قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إنه يعاني لاختيار أفضل طريقة لعب ممكنة لاستيعاب اللاعبين المتاحين لديه قبل مواجهة مضيفه أتليتيك بيلباو يوم الأربعاء في خضم تفشي كوفيد-19.

وأصيب لوكا مودريتش ورودريجو وماركو أسينسيو وجاريث بيل ومارسيلو وأندريه لونين جميعا بالفيروس الأسبوع الماضي وكان إيسكو أحدث حالة إصابة مؤكدة يوم الاثنين.

ولن يكون بوسع أنشيلوتي أيضا الاعتماد على اثنين من اللاعبين البارزين في مباراة بيلباو وهما المدافع داني كاربخال المصاب ولاعب الوسط كاسيميرو للإيقاف.

وقال ِأنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "نفتقد الكثير من اللاعبين وربما نضطر إلى تغيير طريقة اللعب.. لا أدري .. أفكر في الأمر.

"الطريقة التي نلعب بها حاليا (4-3-3) ساعدتنا كثيرا في المباريات الأخيرة لكننا سنلعب بدون جناح أيمن وهذا هو الشيء الوحيد الذي قد يضطرني لتغيير الخطة إلى 4-4-2. سأنتظر لتقييم الأمور الليلة".

وتوقفت سلسلة انتصارات ريال مدريد، التي استمرت عشر مباريات في جميع المسابقات، بتعادل محبط مع ضيفه قادش المتعثر بدون أهداف يوم الأحد.

ورغم هذا التعثر ما زال ريال مدريد في وضع مريح على القمة بفارق ست نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني الذي لديه مباراة مؤجلة ويستضيف برشلونة المتعثر يوم الثلاثاء.

وحصل ريال مدريد على دفعة معنوية بظهور لاعب الوسط البلجيكي إيدن هازارد بحالة طيبة يوم الأحد في أول مباراة يخوضها أساسيا منذ سبتمبر أيلول.

وقال أنشيلوتي "يتدرب هازارد جيدا منذ شهر واستعاد قوته وإيقاعه. أعتقد أنه لن يعاني من أي مشاكل بدنية أخرى إذا استعنت به غدا الأربعاء. اللاعب في حالة جيدة".

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