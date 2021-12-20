إنفانتينو: نحظى بدعم الأغلبية لإقامة كأس العالم كل عامين

المصدر: رويترز

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يؤمن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بأنه يحظى بدعم الأغلبية لخطته لإقامة كأس العالم كل عامين بعد إبلاغ قادة اللعبة بأن هذا التحول سيزيد الإيرادات الإضافية للاتحاد بقيمة 4.4 مليار دولار.

وعقد الفيفا "قمة عالمية" لرؤساء الاتحادات الوطنية لمناقشة المقترح بزيادة تكرار نسخ كأس العالم لتنظم البطولة كل عامين بدلا من أربعة أعوام.

وكانت البيانات المالية ضمن دراسة جدوى شاملة قدمها الفيفا اليوم الاثنين وهي مؤلفة من 700 صفحة.

وواجه المقترح معارضة من أندية أوروبية ومسابقات الدوري الكبرى واليويفا الذي هدد رئيسه ألكسندر تشيفرين بمقاطعة أي بطولة إضافية.

ولم تتم الدعوة حتى الآن للتصويت على الخطة، لكن إنفانتينو قال إن الغالبية تؤيد الفكرة لكنها تحتاج للتعامل معها كجزء من خطة إصلاح أوسع لجدول المباريات الدولية.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا بعد القمة "إذا صوتنا غدا من المحتمل أن يصوت الغالبية لصالح إقامة كأس العالم كل عامين".

وأضاف "لكن هذا ليس الموضوع، نتطلع إلى الجدول بأكمله وكيف يمكننا جعل كرة القدم أفضل".

* متفتح ومرن

لم يحدد إنفانتينو موعدا للتصويت أو إن كان سيطرح على أجندة مجلس الفيفا في الدوحة يوم 31 مارس.

وتابع "يتعلق الأمر باتخاذ القرارات الصحيحة في كرة القدم في النهاية وسنأخذ وقتنا لاتخاذ القرار ولن ألزم بأي شيء في المجلس وكل شيء منفتح ومرن". "سنواصل الحوار والتحليل وأتمنى أن نحرز تقدما".

وكشف فيكتور مونتالياني رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) في وقت سابق عن أحد الحلول.

وأبلغ رويترز مطلع الشهر الحالي باحتمال التوصل لحل وسط بإقامة بطولة جديدة عبر تطوير النظام القديم لكأس القارات على أن يكون التأهل بنظام منفصل.

وفي تقرير أشرف عليه منتدى مسابقات الدوري العالمية أشار إلى أن مقترح الفيفا، الذي يتضمن تغييرات بكأس العالم للأندية، قد يكلف مسابقات الدوري المحلية واليويفا نحو ثمانية مليارات يورو (تسعة مليارات دولار) في الموسم بسبب خسائر حقوق البث التلفزيوني وإيرادات يوم المباراة والاتفاقات التجارية.

وحذر اليويفا يوم الجمعة من أن التغييرات في جدول المباريات الدولية سيؤثر على إيرادات الاتحادات الأوروبية لتتراجع لما بين 2.5 مليار وثلاثة مليارات يورو (3.38 مليار دولار) في غضون أربع سنوات.

* معارضة قائمة على الخوف

أُبلغت الوفود في قمة اليوم بأن تقريرا لشركة أوبن إيكونومكس الإيطالية، اطلعت رويترز على أجزاء منه، أثبت أن المسابقات المحلية والأوروبية لن تتأثر على مستوى الإيرادات.

ويشير التقرير إلى أن إيرادات مسابقات الدوري المحلية ارتفعت في السنوات التي تشهد بطولات دولية كبرى.

وتوقع تقرير أن ترتفع الإيرادات من سبعة مليارات دولار من بطولة تضم 48 منتخبا إلى 11.4 مليار دولار خلال أربع سنوات بفضل حقوق البث التلفزيوني والرعاية.

وأبلغ الفيفا الوفود بأن 3.5 مليار دولار من الإيرادات الإضافية ستنضم إلى صندوق تضامني وسيتسلم كل اتحاد وطني نحو 16 مليون دولار في غضون أربع سنوات بينما ستمنح أموال إضافية لبرامج تطوير مشاريع.

وبجانب اليويفا يعارض اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) المقترح.

ويتمنى أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية بالفيفا أن يتغير النقاش في الأسابيع المقبلة.

وقال "نواجه معارضة لكن ما يؤسفني أن 90 في المئة من المعارضة قائمة على المشاعر وليس على الحقائق أو التحليل ويجب أن نتخلص من الخوف لأن معظم المشاعر التي نواجهها قائمة على الخوف".

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