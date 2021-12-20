فيفا يسلط الضوء على المكاسب المالية لمقترح إقامة المونديال كل عامين

المصدر: د ب أ

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سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء على المكاسب المالية لمقترح إقامة كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة خلال قمة عالمية افتراضية اليوم الاثنين لمناقشة هذا المقترح.

وقال مشاركون في القمة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن فيفا أبلغ الاتحادات الوطنية بأن إقامة كأس العالم سيضاعف الإيرادات بحوالي 4ر4 مليار دولار خلال أربعة أعوام.

وناقش فيفا دراسات صادرة عن شركتي أبحاث السوق "نيلسن" و"اوبن إيكونوميكس".

ويعتقد فيفا بأنه من الممكن تخصيص ما يصل إلى 5ر3 مليار دولار لتطوير كرة القدم في أول أربعة أعوام من تنفيذ المقترح الجديد.

وبالنسبة للاتحادات الأعضاء الـ211 بفيفا، فإن الزيادة في الإيرادات قد تعني دفع 16 مليون دولار إضافية.

وأصبحت الروزنامة المستقبلية بداية من عام 2024 موضوع نقاش رئيسي في كرة القدم العالمية منذ أشهر، في الوقت الذي عارض فيه اتحاد الكرة الأوروبي (يويفا) ونظيره في أمريكا الجنوبية (كونميبول) مقترح إقامة كأس العالم كل عامين.

وقدم يويفا مؤخرا دراسة تشير إلى أن هذا المقترح سيقلص الإيرادات بالنسبة للاتحادات الوطنية الأعضاء بفيفا.

ومن غير المتوقع إجراء تصويت اليوم الاثنين على مقترح إقامة المونديال كل عامين، علما بأن الجمعية العمومية المقبلة لفيفا ستقام في 31 مارس المقبل.

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