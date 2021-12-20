مالوني يرحل عن الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي

المصدر: د ب أ

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رحل شون مالوني عن منصب المدرب المساعد للمنتخب البلجيكي لكرة القدم، ليتولى منصب المدير الفني لفريق هيبرنيان الاسكتلندي.

وكان مالوني قد انضم إلى الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي بطلب من المدير الفني روبرتو مارتينيز، الذي سبق ودربه عندما كان لاعبا بفريق ويجان الإنجليزي في عام 2018.

وظل الاسكتلندي الدولي السابق مالوني ضمن الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي خلال فترة تألق تصدر خلالها الفريق التصنيف العالمي للمنتخبات لدى الاتحاد الدولي (فيفا)،

كما كان مدربا مساعدا لمارتينيز خلال تأهل المنتخب إلى دور الثمانية في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي أقيمت هذا العام.

وسيرحل مالوني /38 عاما/ الآن عن منصبه ليتولى مهمة المدير الفني للمرة الأولى، وذلك مع فريق هيبرنيان الذي يحتل المركز السابع في الدوري الاسكتلندي برصيد 23 نقطة حصدها خلال 18 مباراة.

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