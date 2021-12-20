نابولي يطيح بـ "ميلان" في "سان سيرو"

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز نابولي على ميلان في استاد سان سيرو أمس الأحد ليتقدم للمركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، متفوقاً على منافسه في مباراة زادت تقنية حكم الفيديو المساعد نهايتها إثارة.

وأرسل إليف إلماس لاعب الوسط نابولي ضربة رأس في المرمى بالقرب من القائم القريب إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية ليفاجئ أصحاب الأرض بعد خمس دقائق من البداية، ليتقدم نابولي دون أي عناء حتى المراحل الأخيرة من المباراة.

وكاد المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش أن يدرك التعادل لميلان بعدما اقترب من هز الشباك منتصف الشوط الأول ثم بعد نهاية الاستراحة مباشرة.

وفي الدقيقة الأخيرة، بدا أن فرانك كيسي منح أصحاب الأرض نقطة التعادل واحتفل بشكل مثير، لكن تقنية حكم الفيديو ألغت هدفه بداعي التسلل.

وغضب ميلان بشدة من قرار الحكام، لكن نابولي تماسك ليحقق انتصاره الأول بالدوري في أربع مباريات ويرفع رصيده إلى 39 نقطة متساويا مع ميلان، لكنه يتفوق على فريق المدرب ستيفانو بيولي بفارق الأهداف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز