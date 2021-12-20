قادش يُنهي سلسلة انتصارات الريال في "الليغا"

المصدر: د ب أ

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استعصى فريق قادش على مضيفه ريال مدريد، وأنهى سلسلة انتصاراته، التي استمرت في مبارياته السبع الأخيرة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تعادل معه بدون أهداف، مساء أمس الأحد، في المرحلة الثامنة عشر للمسابقة.

وعلى الرغم من التعادل، بقي الريال، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في الموسم الماضي لمصلحة جاره اللدود أتلتيكو مدريد، متربعا على الصدارة، برصيد 43 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه إشبيلية، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة مع برشلونة، في حين ارتفع رصيد قادش إلى 14 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

ورغم سيطرة الريال على معظم فترات المباراة، لكن لاعبيه عجزوا عن هز الشباك، بعدما تباروا في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم على مدار شوطي المباراة، ليكتفي الفريق الأبيض بالحصول على نقطة وحيدة.

بدأت المباراة بهجوم متوقع من جانب الريال، حيث جاء تهديده الأول لمرمى قادش في الدقيقة السادسة عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق فينيسيوس جونيور، أبعدها الأرجنتيني جيرمياس ليدسما، حارس مرمى قادش، لركنية لم تستغل.

ولم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى سدد فيديريكو فالفيردي من خارج المنطقة، ذهبت أعلى العارضة، ليحاول بعدها قادش مبادلة الريال الهجمات، وجاءت أول تصويبة للاعبيه في الدقيقة 11 عن طريق فالي، ذهبت إلى ركلة مرمى.

طالب لاعبو الريال بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 13 بعد سقوط فالفيردي داخل المنطقة، لكن حكم اللقاء أشار لاستمرار اللعب، أعقبها قذيفة من خارج المنطقة من خلال توني كروس في الدقيقة 16 علت العارضة.

بمرور الوقت، كثف الريال من هجماته، وأطلق فالفيردي قذيفة رائعة من خارج المنطقة في الدقيقة 24، أبعدها ليدسما بصعوبة بالغة لركنية لم تسفر عن شيء.

وحصل الريال على ركلة حرة جهة اليمين بالقرب من منطقة الجزاء في الدقيقة 31، نفذها كروس الذي أرسل كرة عرضية لداخل المنطقة، لكنها انتهت بخطأ لصالح الحارس ليدسما بعد إعاقته من إيدير ميليتاو.

حاول الريال استخدام سلاح التسديدات بعيدة المدى في ظل التمركز الدفاعي الجيد للاعبي قادش، حيث سدد لوكاس فاسكيز في الدقيقة 37، كان لها حارس قادش بالمرصاد.

واصل الريال نشاطه الهجومي أملا في خطف هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط بالتعادل بدون أهداف.

ظلت الهجمات المدريدية قائمة مع انطلاق الشوط الثاني، حيث تعددت التمريرات العرضية من كلا الجانبين من دون أن تجد من يتابعها، فيما سدد فيرلان ميندي من خارج المنطقة في الدقيقة 51، ذهبت إلى ركلة مرمى.

وأضاع إيدين هازارد فرصة محققة للريال في الدقيقة 56، حينما تابع تمريرة أمامية من كروس، ليسدد ضربة رأس، على يسار ليدسما، الذي واصل تألقه وأبعد الكرة، فيما سدد كاسيميرو من خارج المنطقة في الدقيقة 57، ذهبت بجوار القائم الأيسر.

أسرع الريال من إيقاعه، وسدد فينيسوس جونيور من داخل المنطقة في الدقيقة 59، لكنه وضع الكرة في منتصف المرمى، ليبعدها الحارس الأرجنتيني، قبل أن يخترق اللاعب البرازيلي من الناحية اليسرى، ليصل بالكرة إلى المنطقة، لكنه سدد كرة غير منضبطة خرجت إلى ركلة مرمى.

حصل الريال على ركلة حرة من الناحية اليسرى بالقرب من المنطقة في الدقيقة 65، نفذها كروس ولكنها انتهت بخطأ ضد زميله إيدير ميليتاو، ثم أرسل كاسيميرو كرة عرضية في الدقيقة 68، حاول كريم بن زيمة استلامها، لكنها طالت منه ومرت إلى ركلة مرمى، في حين تابع فالفيردي ركلة ركنية في الدقيقة التالية، لكنه سدد كرة غير متقنة ذهبت إلى ركلة مرمى.

وعلى عكس سير اللعب، أضاع قادش فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 74 عن طريق ألفارو نيجريدو، الذي تلقى تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليسرى، ليسدد من داخل المنطقة، دون مضايقة من أحد، غير أن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر مباشرة.

ورد الريال بهجمة سريعة في الدقيقة التالية، حيث تابع لوكا يوفيتش تمريرة عرضية من الناحية اليسرى، ليسدد ضربة رأس، ابتعدت عن القائم الأيسر بقليل، فيما حصل الفريق الملكي على ركلة حرة بالقرب من المنطقة في الدقيقة 80 نفذها بن زيمة، لكن ليدسما واصل تألقه وتصدى للكرة.

شدد الفريق المضيف من هجماته خلال الوقت المتبقي من اللقاء، وحاصر لاعبي قادش في منطقة جزائهم، وحصل الريال على ركلة حرة مباشرة من على حدود المنطقة في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ولكن لم تسفر عن شيء، لينتهي اللقاء بالتعادل بدون أهداف

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