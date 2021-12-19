سيلتيك يتوّج بكأس الرابطة الإسكتلندية

المصدر: رويترز

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احتفل المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو بأول ألقابه مع سيلتيك بالتتويج بكأس رابطة الأندية الاسكتلندية لكرة القدم عقب تحويل تأخره إلى فوز 2-1 على هايبرنيان بفضل ثنائية المهاجم الياباني كيوجو فوروهاشي اليوم الأحد.

وأدرك فوروهاشي التعادل في الدقيقة 52 ثم انتزع الفوز بعد 20 دقيقة أخرى في هامبدن بارك ليمنح اللقب 20 لسيلتيك في المسابقة بعدما افتتح بول هانلون التسجيل لهايبرنيان.

وقال بوستيكوجلو مدرب أستراليا السابق الذي تولى قيادة سيلتيك في يونيو حزيران الماضي خلفا لنيل لينون إن الانتصار كان عاطفيا بعد أن حقق سيلتيك لقبه السادس في ثمانية مواسم بكأس الرابطة.

وأضاف "أعرف ما يعنيه ذلك. أنا فخور باللاعبين وهي أكثر مجموعة منسجمة دربتها ولا زلنا في البداية ونريد الاستمتاع بهذا النجاح ومواصلة العمل".

ويحتل سيلتيك المركز الثاني في الدوري بفارق سبع نقاط خلف غريمه المتصدر رينجرز وتتبقى مباراة لفريق بوستيكوجلو.

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