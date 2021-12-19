هالاند يستعد للرحيل عن دورتموند مع تلاشي حلم التتويج بلقب البوندسليغا

المصدر: د ب أ

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لخص وجه إرلينج هالاند الخالي من أية تعبيرات موقف بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، خاصة وأن أحلام الفريق تحطمت مع دخوله العطلة الشتوية.

وخسر دورتموند 2 / 3 أمام مضيفه هيرتا برلين، حيث كان أنهى الشوط الأول متقدما بهدف نظيف، وهذه الخسارة تركت بوروسيا دورتموند خلف بايرن ميونخ المتصدر بفارق تسع نقاط، مع تبقي 17 مباراة بداية من يناير المقبل.

وعلى الأرجح كان صمت هالاند بعد المباراة هو أفضل ما يمكن أن يتوقعه دورتموند من اللاعب البالغ 21 عاما، الذي ينظر إليه كأحد أكثر اللاعبين المثيرين في عالم كرة القدم.

ولم تكن هناك كلمات التهنئة بعيد الميلاد أو التعبير عن الولاء. لا يمكن لأي شخص أن يتوقع أن يكون هالاند سعيدا، حتى على المدى المتوسط، في نادي لا يمكنه المنافسة محليا، وخرج من الأدوار الاقصائية في دوري الأبطال، مثل دورتموند.

وتعد بطولة الدوري الأوروبي بطولة جديرة بالاهتمام للبعض ولكن للاعبين مثل هالاند لا توجد لديه رغبة للعب كرة القدم يوم الخميس.

ويتردد على نطاق واسع أن هالاند لديه شرط جزائي أقل بكثير من سعره السوقي وسيسري مفعوله الصيف المقبل، وقال هانز يواخيم فاتزكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند، لقناة "بيلد" اليوم الأحد إن رغبة ريال مدريد الكبيرة لضم اللاعب مضمونة.

ويبحث الريال عن بديل لكريم بنزيمة، الذي رغم تألقه في الفترة الحالية اقترب من نهاية مسيرته خاصة وأنه يبلغ 34 عاما.

كما أن الريال يعد واحدا من الأندية التي يمكنها دفع المقابل المادي مقابل الحصول على خدمات هالاند، الذي يشتهر وكيله، مينو رايولا، بقدرته على الضغط للحصول على صفقات مربحة لعملائه.

وقال فاتزكه إنه أجرى محادثات جيدة للغاية مع وكيله قبل أيام. وأضاف :"من الممكن أن يرحل إرلينج، ومن الممكن أن يبقى".

وتم استبعاد رحيل هالاند في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير من قبل مايكل زورك المدير الرياضي، وإن كان ذلك قبل الخسارة التي تعرض لها الفريق في الملعب الأولمبي.

وأصيب ماركو روزه مدرب دورتموند بخيبة الأمل بعد الخسارة وأشار إلى أن فريقه مازال يحتل المركز الثاني في الدوري.

مرة واحدة فقط كان بايرن ميونخ يملك أفضلية نقاط أكبر من التي يمتلكها حاليا في منتصف الموسم، ففي موسم 2017 / 2018 أنهى بايرن الدور الأول متقدما 11 نقطة واستطاع أن ينهي الموسم بفارق 21 نقطة أمام شالكه الوصيف في هذا الموسم.

وقال فاتزكه :" يمكنني قراءة جدول الترتيب، وأعلم أيضا ما يعنيه أن يكون لدى بايرن أفضلية 9 نقاط"، مضيفا إنه لا يريد التحدث عن الموقف ولكنه رفض الإشارة إلى أن مشكلة دورتموند تكمن في العقلية ، وهو ادعاء ابتلي به دورتموند لسنوات.

وقال :" يجب أن نرى أننا لا نفشل تحت ضغط مقارنتنا الدائمة ببايرن ميونخ".

وقال إن دورتموند يريد الاقتراب أكثر من بايرن هذا العام، وأضاف :"لكن بالأداء الذي يقدمه بايرن مرة أخرى حاليا، ببساطة لا يمكنك أن تحقق ذلك".

وودع بايرن كأس ألمانيا بشكل مفاجئ مما يعني أن دورتموند، قبل مواجهة سان بولي في دور الـ16، سيكون هو المرشح الأبرز للحفاظ على اللقب الذي حققه في 2021.

وحتى مع الوجود المفاجئ لبرشلونة، فإن الفوز بالدوري الأوروبي هو هدف قابل للتحقيق .

ولكن هذا مقارنة بالبوندسليغا ودوري الأبطال، فهي مجرد مسابقات من الدرجة الثانية. وهالاند ، الذي يسعى للانضمام للأندية الأوروبية الكبري ، لن يكون مهتما بالمشاركة في هذه البطولات لفترة طويلة.

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