كلوب: ليفربول لن يتعاقد مع لاعبين يرفضون تلقي اللقاح

المصدر: رويترز

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قال يورجن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن اللاعبين الذين لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا يشكلون خطرا صحيا ولا يتوقع أن يتعاقد ناديه مع أي لاعب يرفض تلقي التلقيح.

وقال ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا ونظيره في كريستال بالاس باتريك فييرا إن تلقى التلقيح ربما يؤخذ في الاعتبار عند التعاقد مع لاعبين جدد في ظل تزايد عدد حالات العدوى بالفيروس بين أندية البطولة.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في أكتوبر تشرين الأول الماضي إن 68 في المئة من اللاعبين حصلوا على جرعتي اللقاح لكنها أعلنت في منتصف الأسبوع الماضي عن ظهور 42 حالة إصابة بالعدوى خلال أسبوع واحد وهو رقم قياسي.

وبسبب تزايد عدد حالات الإصابة قررت الرابطة تأجيل 10 مباريات حتى الآن من بينها ست مباريات من الجولة الحالية.

وقال كلوب وهو ألماني "لا نقترب من التعاقد مع أي لاعبين حاليا لكني في فكرت الأمر وهذا الجانب سيكون محوريا بالتأكيد في هذه الخطوة.

"في حالة وجود لاعب لم يحصل على أي جرعة من اللقاح فإنه يشكل تهديدا مستمرا لنا جميعا.." وإن الوضع في مثل هذا الموقف سيكون صعبا للغاية.

وسيلتقي ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة من 17 مباراة في وقت لاحق من اليوم الأحد مع مضيفه توتنهام هوتسبير اللندني فريق المركز السابع والذي لم يلعب أي مباراة منذ الخامس من ديسمبر كانون الأول الجاري بعد تأجيل مباراتين له في الدوري بسبب تفشي الإصابة بالفيروس سريع العدوى والانتشار في صفوفه.

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