تأجيل مباراة أستون فيلا وبيرنلي بالدوري الإنجليزي بسبب كورونا

المصدر: رويترز

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قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل نحو ساعتين من موعد انطلاق المباراة إنه تقرر تأجيل مباراة أستون فيلا وضيفه بيرنلي في الدوري اليوم السبت بسبب ظهور مزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف أستون فيلا.

وأضافت الرابطة "بعد مراجعة جميع المعلومات الجديدة التي قدمها أستون فيلا صباح اليوم والحصول على نصيحة طبية منفصلة وافق مجلس الإدارة على الطلب الذي جاء نتيجة عدم وجود ما يكفي من اللاعبين في الفريق لخوض المباراة".

وجاء في بيان الرابطة أيضا "اتخذ القرار بناء على عدد حالات العدوى ىكوفيد-19 وحالات الإصابة وحالات المرض".

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